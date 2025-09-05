Fiorentina, il caso Infantino: futuro ancora incerto per il centrocampista argentino. Agenti al lavoro per soluzioni estere

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa, ma in casa ACF Fiorentina restano ancora alcune situazioni irrisolte. Una delle più delicate riguarda Gino Infantino, centrocampista argentino classe 2003, rientrato a Firenze dopo il prestito della scorsa stagione all’Al Ain negli Emirati Arabi Uniti.

Nonostante il ritorno in maglia viola, il giovane talento sudamericano non è stato inserito in nessuna delle due liste ufficiali consegnate dall’allenatore Stefano Pioli – tecnico emiliano ex Milan noto per la sua attenzione alla disciplina tattica – né per la Serie A né per le competizioni UEFA. Una scelta che conferma come il futuro del giocatore sia ancora tutto da scrivere.

Durante l’estate, Infantino è stato al centro di diverse trattative di mercato. Tuttavia, nessuna di queste ha portato a un’offerta concreta, lasciando il calciatore in una sorta di limbo tecnico e contrattuale.

Allenamenti separati e mercato ancora aperto

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, in questi giorni il centrocampista continua ad allenarsi in maniera individuale al Viola Park, il moderno centro sportivo della Fiorentina. Una decisione presa in attesa di sviluppi, mentre il suo entourage lavora per trovare una nuova destinazione.

Le possibilità non mancano: in Arabia Saudita il mercato chiuderà l’11 settembre, ma restano aperte anche le piste che portano a campionati come Grecia, Russia, Turchia, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Tutti tornei che potrebbero garantire a Infantino minuti in campo e continuità, elementi fondamentali per la crescita di un giocatore ancora giovane e in cerca di affermazione.

Un talento in cerca di rilancio

Arrivato in Italia con la fama di promessa del calcio argentino, Gino Infantino ha mostrato buone qualità tecniche e visione di gioco, ma non è ancora riuscito a imporsi stabilmente nel calcio europeo. La sua situazione attuale rappresenta un banco di prova importante: trovare la giusta squadra potrebbe rilanciarne la carriera e permettergli di esprimere appieno il proprio potenziale.

La Fiorentina, dal canto suo, resta in attesa di sviluppi, consapevole che una cessione in questa fase potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.