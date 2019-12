Fiorentina, Castrovilli: «Finora ci è mancata lucidità ma sappiamo di essere forti»

Gaetano Castrovilli ha parlato a fine partita ai microfoni di Rai Sport. Ecco cosa ha detto il centrocampista viola

Il primo a parlare dopo la vittoria della Fiorentina sul Cittadella in Coppa Italia è Gaetano Castrovilli. Ecco le parole del centrocampista viola ai microfoni di Rai Sport.

«Serviva questa vittoria per una boccata d’aria, per noi, i tifosi e la società. Ora dobbiamo lavorare su questa strada per fare punti anche in campionato. Il Torino è una squadra molto fisica, per cui dobbiamo stare attenti, tocca a noi. Cosa è mancato? Forse è mancata la lucidità che c’era all’inizio ma siamo consapevoli di poter fare bene perché siamo forti»