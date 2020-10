Fiorentina, Castrovilli: «Firenze è casa mia. Abbiate fiducia in Iachini»

Gaetano Castrovilli ha parlato del suo grande momento con la maglia della Fiorentina

Gaetano Castrovilli è l’uomo del momento in casa Fiorentina, il trascinatore della squadra a suon di gol. E il numero 10 viola ha parlato del suo inizio di stagione in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

FIRENZE – «Ho sempre detto di essere legatissimo alla Fiorentina ed a Firenze e di dover davvero tanto al club. Con il Presidente poi ho un rapporto speciale, lui ci è sempre vicino, è il nostro primo tifoso e mi piacerebbe regalargli belle soddisfazioni».

IACHINI – «Meriterebbe più fiducia, fino ad ora penso che abbia fatto bene. Noi siamo tutti con lui. Ci sta aiutando a crescere. Gli incidenti di percorso possono capitare ma siamo sulla strada giusta».

SOGNO EUROPEO – «È un grande obiettivo e soprattutto un grande sogno. Sarebbe un’emozione unica vestire la maglia della Nazionale in una competizione così importante. Ce la metterò tutta e cercherò di fare del mio meglio con la maglia della Fiorentina, poi deciderà il c.t. anche se sono consapevole che la concorrenza è di primissimo livello».

RINNOVO VIOLA – «A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia, quindi, se ci dovesse essere l’opportunità, ne sarei sicuramente felice».