Fiorentina, Castrovilli: il centrocampista è tra i migliori dribblatori d’Europa

Castrovilli è tra le note più liete della stagione della Fiorentina. E’ il centrocampista che vince più dribbling in Europa

La redazione di Whoscored.com ha stilato una formazione seguendo un unico parametro: ossia, la quantità di dribbling azzeccati. In questo undici, schierato con un 4141 iper offensivo, sono presenti due giocatori della Serie A: Biraschi e Castrovilli.

La mezzala della Fiorentina, schierata in un’insolita posizione di mediano, è infatti il centrocampista che in Europa ha vinto più dribbling: ben 76. Leader indiscutibile in questa classifica è Adama Traore, visto che l’esterno del Wolverhampton ne ha completati l’enorme cifra di 144.