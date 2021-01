Gaetano Castrovilli è tornato sulla partita di Coppa Italia contro l’Inter

Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola è tornato sulla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter.

«La sfida con l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca e dobbiamo trasformarlo in concretezza. evo migliorare dal punto di vista della concretezza sotto porta. 50 gare con la Fiorentina? Ho un gran ricordo della sfida contro il Milan, col primo gol in Serie A».