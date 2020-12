Gaetano Castrovilli si è sfogato sui social dopo le recenti critiche

Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina, con una storia sul suo profilo Instagram ha risposto alle critiche arrivate nei suoi confronti.

«Sul campo do sempre tutto me stesso per la maglia, finché ne ho, nonostante tutto, fino all’ultima goccia di sudore. Accetto le critiche di tutti, ma non tollero affatto gli insulti a chi mi sta vicino, anche se di pochi leoni (o c*******i?) da tastiera. Non andate oltre».