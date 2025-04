Fiorentina-Celje: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Franchi la sfida di Conference League Fiorentina-Celje: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Franchi di Firenze si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina-Celje. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean.

CELJE (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Juanjio Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys.

Orario e dove vederla in tv

Fiorentina-Celje si gioca alle ore 18:45 di giovedì 17 aprile per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 254) e NOW. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.