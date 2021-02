Fiorentina, Commisso: «Vittoria importante. I tifosi siano felici»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola al termine del match contro lo Spezia

«Una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale. Un primo tempo molto combattuto poi nel secondo tempo siamo partiti bene e dopo l’uno a zero siamo stati più ordinati e più concreti. Ora dobbiamo trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni. Sono contento per i ragazzi, per il mister e tutto il gruppo che in questi giorni hanno lavorato con serietà e concentrazione. Questa sera anche i nostri tifosi possono essere felici insieme a noi, l’importante sarà proseguire su questa strada anche domenica prossima a Udine».