Fiorentina, Comuzzo: «Yildiz? Già lo conosco in Primavera»

Il difensore della Fiorentina ha commentato diversi argomento riguardanti il calcio italiano e non solo

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato al Messaggero Veneto delle tappe già importanti della sua carriera e di quello che lo attende in questa e nelle prossime stagione di Serie A.

PALLADINO – «Durante il ritiro mister Palladino mi aveva parlato, sottolineando come fossi un ragazzo su cui poter lavorare. Ho giocato dall’inizio nella prima di campionato col Parma, quindi l’allenatore mi ha riconfermato. E per me è stata quasi una sorpresa. Col tempo è arrivato il posticipo serale col Milan, il match più importante di quelli affrontati sinora. Il mio punto forte? Il duello con l’attaccante è ciò che preferisco, mi esalta»

RUOLO – «Chi gioca nel mio ruolo deve prima di tutto saper difendere. Mi sono molto impegnato su questo aspetto. Poi, certo, il centrale deve anche essere in grado di impostare la manovra e a riguardo sto lavorando»

YILDIZ – «Il confronto con Yildiz quando affronterò la Juventus? L’ho già incontrato in Primavera ed è già uscito un bel duello. Me ne aspetto tante così. Già è stato un sogno marcare calciatori come Leao e Morata, anche se il centravanti più forte affrontato finora è uno con cui mi alleno tutti i giorni: Kean. È difficile da contrastare, è una forza della natura»