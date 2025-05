Fiorentina, per la rimonta Conference League Palladino si affida agli esterni: Dodò e Gosens sono pronti

Fiorentina, in vista del ritorno di Conference League contro il Real Betis: decisivo il recupero di Dodò e la leadership di Gosens

La Fiorentina si prepara per una sfida cruciale contro il Betis, dovendo ribaltare il 2-1 subito in Spagna. La squadra è determinata e motivata, con il Franchi pronto a sostenere i suoi ragazzi. L’obiettivo non è solo passare il turno, ma anche costruire un futuro ambizioso, con il sogno di affrontare il Chelsea in finale. Dopo la sconfitta contro la Roma, la convinzione di crescita della squadra è forte, nonostante l’esperienza del Betis e la qualità dei suoi giocatori. Tuttavia, la Fiorentina ha frecce importanti, tra cui il ritorno di Dodo, pronto a riprendersi la corsia destra, e il leader Robin Gosens, che rappresenta una risorsa fondamentale sia sul campo che nello spogliatoio, come riportato da la Gazzetta dello Sport.

Con il ritorno in squadra di Dodo, che ha superato rapidamente un’operazione d’urgenza, e la presenza sicura di Gosens, la Fiorentina si prepara al meglio per il ritorno. Il tedesco, che ha richiesto il cambio durante la partita contro la Roma, è ora in condizione di giocare. Inoltre, Gosens si avvicina al suo riscatto definitivo, con un’ulteriore presenza che attiverà l’obbligo di riscatto, consolidando così il suo futuro alla Fiorentina. La squadra è pronta a lottare per il passaggio del turno e a festeggiare questi traguardi, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare stagione dopo stagione.