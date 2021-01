Fiorentina, conferenza Prandelli: «Domani partita delicata, Kokorin e Malcuit hanno qualità»

Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa commentando il mercato della Fiorentina e presentando la sfida di domani contro il Torino

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Torino. Le sue parole.

SALVEZZA – «Non siamo lontani dalla zona calda. Voglio prestazioni e con le prestazioni arriveranno i risultati. Allora si potrà ragionare con maggiore sicurezza su certe giocate. Domani per me è una partita delicata».

TORINO – «Zaza ha ritrovato una condizione importante. Il Torino è una squadra ,molto fisica che cerca di non farti ripartire. Dobbiamo lavorare sui tempi di uscita per metterli in difficoltà».

MERCATO – «Kokorin e Malcuit sono due giocatori a cui non dobbiamo mettere pressione. Nel momento in cui avranno la condizione ci aiuteranno perché hanno qualità e personalità».

VLAHOVIC – «Gli chiedo continuità nel cercare i tempi giusti. È migliorato e può farlo ancora. Spero che mantenga questa motivazione. Lui deve pensare a finalizzare il gioco della Fiorentina».

EYSSERIC – «L’ho trovato demotivato al mio arrivo, ho cercato di recuperarlo e ce l’abbiamo fatta. Ci aiuterà molto nel corso della stagione».

FUTURO – «Io non sarò mai un problema per la Fiorentina. Darò sempre massima disponibilità poi le scelte le farà la società».