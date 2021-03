Fiorentina, confronto fra Commisso e i giocatori: serve una reazione

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato via video con i giocatori della squadra viola chiedendo un’inversione di rotta

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato via video con i giocatori della squadra viola chiedendo un’inversione di rotta.

Come già ripetuto a Cesare Prandelli e Daniele Pradé dopo la sconfitta contro l’Udinese, Commisso ha chiesto alla squadra vuole punti per evitare di essere risucchiato in zona retrocessione.