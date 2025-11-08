Fiorentina News
Fiorentina, i convocati contro il Genoa: Vanoli deve rinunciare a Kean per un infortunio. Le condizioni dell’attaccante e quando potrebbe rientrare
Fiorentina, Kean escluso dai convocati per la sfida contro il Genoa a causa di un problema alla caviglia accusato nell’ultima sfida di Conference.
La nuova Fiorentina di Vanoli parte con una assenza importante. Kean è stato escluso dai convocati per una contusione alla tibia rimediata contro il Mainz. Un problema che non gli consentirà di essere presente con il Genoa.
Ora naturalmente le sue condizioni sono da valutare anche per la Nazionale. Gattuso prenderà una decisione da lunedì. Questi i convocati per la sfida di domani della Fiorentina contro il Genoa:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KOŠPO Eman
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
