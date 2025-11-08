 Fiorentina, i convocati contro il Genoa: Vanoli deve rinunciare a Kean per un infortunio. Le condizioni dell'attaccante e quando potrebbe rientrare
3 minuti ago

Fiorentina, Kean escluso dai convocati per la sfida contro il Genoa a causa di un problema alla caviglia accusato nell’ultima sfida di Conference.

La nuova Fiorentina di Vanoli parte con una assenza importante. Kean è stato escluso dai convocati per una contusione alla tibia rimediata contro il Mainz. Un problema che non gli consentirà di essere presente con il Genoa.

Ora naturalmente le sue condizioni sono da valutare anche per la Nazionale. Gattuso prenderà una decisione da lunedì. Questi i convocati per la sfida di domani della Fiorentina contro il Genoa:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KOŠPO Eman

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

Genoa Fiorentina: la partita della verità! Due squadre allo specchio, un solo obiettivo: sbloccarsi. L'approfondimento

5 ore ago

8 Novembre 2025

Genoa Fiorentina, la sfida delle incertezze: De Rossi e Vanoli si giocano l'ultimo posto, all'esordio sulle nuove panchine. L'analisi di Polverosi

10 ore ago

8 Novembre 2025

