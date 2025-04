Fiorentina, obiettivi chiari in casa viola: rincorsa all’Europa e permanenza di Moise Kean! I dettagli

Fiorentina, obiettivi sono ben chiari in casa viola: via alla rincorsa per l’Europa e la permanenza di Moise Kean! I dettagli e le ultimissime

La Fiorentina, dopo la partita contro il Cagliari, è rimasta in Sardegna per prepararsi al meglio al prossimo incontro con l’Empoli. I prossimi giorni saranno decisivi per il loro obiettivo stagionale: mantenere il passo verso l’Europa, evitando distrazioni e puntando solo a vincere. Con una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi tra Conference League e Serie A, i viola cercano un ulteriore slancio per restare competitivi.

L’allenatore Raffaele Palladino potrebbe apportare modifiche alla formazione, con Lucas Beltran candidato a partire titolare dopo una lunga assenza, mentre Moise Kean, leader indiscusso con 23 gol stagionali, rimane il fulcro dell’attacco. Intanto, i tifosi sperano in una permanenza a lungo termine di Kean, alimentata dalla presenza in Italia del presidente Commisso. Sebbene nulla sia ancora deciso, la volontà di entrambe le parti di continuare insieme è evidente, rendendo le prossime settimane cruciali per il futuro dell’attaccante.