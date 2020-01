Fiorentina, Corvino: «Castrovilli pagato un milione. Chiesa…»

L’ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha fatto il punto della situazione in casa viola

L’ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha fatto il punto della situazione in casa viola: «Castrovilli lo abbiamo pagato un milione più la metà di Petriccione. Non credo che la Fiorentina lo cederà per 40 milioni, vale molto di più».

«Chiesa vale le cifre che si leggono in giro. Gli ho rifatto il contratto tre volte perché voleva restare. C’erano grandi società interessate e pronte ad investire sul giocatore. Chiesa è appetito da molte squadre oggi come allora», ha concluso ai microfoni di Sportitalia.