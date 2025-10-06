Fiorentina in crisi, La Nazione: «C’è un problema nello spogliatoio, la società deve intervenire». Serve una scossa dall’alto

La Nazione, in un articolo firmato Cosimo Zetti, analizza la difficile situazione di casa Fiorentina. C’è un problema nello spogliatoio di Stefano Pioli? Perché la società non interviene?

Si legge: «La retroguardia è fragile, molto fragile. E si tratta di una fragilità non solo fisica ma anche mentale, una fragilità che si estende anche agli altri reparti perché, davanti alle prime difficoltà, la squadra continua a sciogliersi come neve al sole. Manca la, personalità, manca una leadership, sembra quasi che il gruppo non riesca neppure a rispondere agli input di Pioli. E dato che la colonna vertebrale della squadra è quasi la stessa dello scorso anno e che Stefano Pioli è un allenatore intelligente e di grande esperienza, viene il dubbio che il collegamento tecnico-gruppo abbia qualche problema di connessione. Come un telecomando. Premi il tasto e il canale non cambia. Apri lo sportellino, giri le pile e ci riprovi. Niente. Che fare? Riapri lo sportellino, stavolta cambi le batterie e ci provi ancora una volta. Macché, mossa inutile».

Infine: «Comunque la giri, la sostanza non cambia. Emerge allora, e questa è la cosa che più preoccupa, la sensazione che ci sia qualcosa che non funziona all’interno dello spogliatoio. Qualcuno non gioca, qualcun altro gioca meno, altri non sentono più la fiducia. La palla passa a Pioli, ma è anche la società, arrivati a questo punto, che deve farsi sentire e prendere posizione».