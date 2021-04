Fiorentina, Dainelli: «Con Iachini siamo ripartiti con entusiasmo»

Dario Dainelli, direttore dell’area tecnica della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Le sue parole

«Domani sarà una partita tosta, ci vorrà concentrazione massima. Con Beppe siamo ripartiti con entusiasmo, i ragazzi sono carichi e vogliamo provare a far bene. Da quando è arrivato Ballardini il Genoa va benissimo, soprattutto in casa: sappiamo che le difficoltà ci saranno, ma anche che se stiamo concentrati con la testa, per la qualità che abbiamo possiamo far risultato. Leggo che hanno ancora qualche dubbio, ma comunque davanti hanno tutti giocatori forti. Scamacca ha fatto gol in Nazionale, Destro quest’anno sta andando benissimo… Anzi, con i cinque cambi potranno sfruttare diverse alternative. Il mister, però, ha preparato tutto come da sua abitudine. Ritroveremo Badelj, conosciamo il ragazzo e la sua personalità nel palleggio. Abbiamo tutti a disposizione tranne Igor, Kokorin e Malcuit che ha avuto un fastidio in settimana e non sarà del match. I rientri dei Nazionali però sono andati meglio del previsto. Io a Genova ci sono stato due anni, e dopo di me sono arrivati anche altri ex Fiorentina (ride, ndr). Sono stato bene ma il cuore è viola».