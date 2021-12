Fiorentina, doppia offerta in arrivo per Vlahovic: la Premier chiama

Calciomercato Fiorentina: per il cartellino di Vlahovic sarebbe in arrivo sulla scrivania viola una doppia offerta dalla Premier League

Manchester City e Arsenal fanno sul serio per Dusan Vlahovic. È quanto sostiene il Corriere dello Sport, spiegando come i due club di Premier League sarebbero pronti ad avanzare un’offerta plurimilionaria per l’attaccante serbo già a gennaio.

Risulta difficile, comunque, che Commisso lasci partire il suo giocatore già nella sessione invernale. Se il Tottenham sembra defilarsi man mano dalla corsa, è il Manchester City ora ad essere balzato in pole position. Il club di Guardiola, infatti, formulerà una super-offerta alla Fiorentina, cercando di superare la concorrenza anche della Juventus.