Fiorentina, che guaio! Due titolarissimi out col Como per problemi fisici: sono in tribuna!

9 minuti ago

Fiorentina, che guaio! Due titolarissimi out col Como per problemi fisici: sono in tribuna!

A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Como, la Fiorentina ha dovuto registrare due defezioni pesanti. Dalla distinta ufficiale mancano all’appello Rolando Mandragora e Dodo. Secondo le indiscrezioni di FirenzeViola.it, il centrocampista è stato fermato da un attacco di lombalgia, mentre il laterale brasiliano ha rimediato un trauma contusivo alla coscia destra. Niente da fare per l’allenatore Paolo Vanoli, costretto a rinunciare a entrambi per la gara odierna. Lo staff medico valuterà le condizioni dei due calciatori in vista del prossimo turno di campionato.

