Fiorentina Dzeko, Pizarro è sicuro: «Gol? Andrà in doppia cifra»

Le parole di David Pizarro sull’arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina: «In questa Serie A può ancora dire la sua: gol? Doppia cifra»

David Pizarro, ospite di Radio FirenzeViola, ha parlato in toni entusiasti dell’arrivo di Dzeko alla Fiorentina. Di seguito le sue parole.

FIRENZE HA FAME DI VITTORIA – «Sicuramente Firenze ha voglia di vincere e vuole farlo subito: si è stancata di non alzare nulla. Penso a tal proposito che questo innesto vada in questa direzione: conosco Edin benissimo, è ancora un campione e un fuoriclasse che vuol subito essere determinante».

SCETTICISMO DEI TIFOSI – «Credo che i dubbi di alcuni tifosi viola su Dzeko siano relativi a quanto accaduto in passato su altri attaccanti, arrivati tra molte aspettative ma poi rivelatisi deludenti. Mi riferisco in particolare a Mario Gomez – e me lo ricordo bene, visto che in quella Fiorentina giocavo anche io – ma anche a Ribery».

UN 39ENNE PUÒ ANCORA INCIDERE? – «Voi mi conoscete, sono uno diretto e anche stavolta voglio dire il mio pensiero: ai miei tempi, quando giocavo in Italia, giocatori così non arrivavano mai. Ma il livello del nostro campionato è cambiato: già quando io ero a Firenze un 35enne faceva molta fatica ad imporsi e restare su certi livelli di rendimento. Per quello che stiamo vedendo in Serie A in questi ultimi tempi, però, Dzeko può giocare tranquillamente e fare la differenza: non a caso nei mesi scorsi c’era stata anche la possibilità che potesse tornare a giocare Totti…».

MODRIC AL MILAN? NESSUNO SHOCK – «Esatto. Sarà il campo poi a dire quale sarà il contributo che certi giocatori più attempati potranno dare. L’unica cosa che ci tengo a dire, ripeto, è che a me oggi la Serie A sembra un campionato di un livello diverso rispetto al passato e credo che la logica conseguenza sia anche l’andamento della Nazionale italiana. Gli Azzurri sono lo specchio di certe scelte fatte dai club per il campionato».

QUANTI GOL FARÀ DZEKO? – «Secondo me andrà in doppia cifra, agile agile. Edin è un giocatore intelligente e sa, visto che ha firmato per un club importante come la Fiorentina, che non arriverà come una scommessa ma come un giocatore che deve dimostrare subito. Altrimenti sarebbe andato a Dubai o in America. Lui è un giocatore in gamba, un uomo spogliatoio. E tutto vorrà fare fuorché farsi fischiare: mi auguro per lui che faccia la differenza».