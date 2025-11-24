Fiorentina, Fagioli flop in questa stagione? Il punto

Fiorentina, Di Gennaro sulla prestazione della squadra: «Mandragora l’unico che si salva a centrocampo»

L’ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha commentato il momento della squadra viola, in particolare l’andamento della gara contro la Juventus, ai microfoni di Radio FirenzeViola. Di Gennaro ha analizzato alcuni temi caldi, tra cui la prestazione di Nicolò Fagioli e il ruolo di Rolando Mandragora a centrocampo.

Un primo tempo difficile, ma segnali di miglioramento

Secondo Di Gennaro, il primo tempo della Fiorentina contro la Juventus è stato caratterizzato da molta ansia e preoccupazione, ma nel secondo tempo la squadra ha mostrato un volto migliore: «Il primo tempo è stato un po’ di ansia e preoccupazione, mentre nel secondo abbiamo visto una squadra vera». L’ex viola ha poi sottolineato l’importanza di cambiare mentalità per affrontare il campionato con più determinazione. «La Fiorentina deve entrare nell’ottica di lottare per la salvezza. Sono d’accordo con Vanoli quando parla di atteggiamento da provinciale. Le altre squadre non stanno a guardare, vedi il Parma», ha aggiunto. Secondo Di Gennaro, la Fiorentina ora deve confrontarsi con le squadre che lottano per non retrocedere e trovare continuità nei risultati.

Mandragora: l’unico che si salva a centrocampo

Un altro punto importante che Di Gennaro ha voluto evidenziare riguarda il centrocampo viola, in particolare Mandragora, che sta vivendo un ottimo momento di forma. «A centrocampo, Mandragora è l’unico che si salva. Sta mostrando una continuità incredibile», ha affermato Di Gennaro, lodando il centrocampista ex Juventus per le sue prestazioni solide e costanti.

Fagioli: lacune da colmare

Passando a Fagioli, Di Gennaro ha sottolineato che il giovane centrocampista non sta ancora dimostrando il suo pieno potenziale. «Fagioli? È un po’ acerbo, non si può più aspettare. Deve incidere, ha ragione Vanoli. Si vede che ha ancora delle lacune», ha dichiarato. Per Di Gennaro, la Fiorentina ha bisogno che Fagioli esprima la sua migliore versione, un livello superiore che finora non è stato completamente dimostrato sul campo.

Conclusioni

In sintesi, Di Gennaro ha evidenziato che la Fiorentina deve migliorare il proprio atteggiamento, ma ha anche riconosciuto i segnali positivi del secondo tempo contro la Juventus. La squadra viola deve trovare continuità, e alcuni giocatori come Mandragora stanno dimostrando di essere fondamentali. Tuttavia, per raggiungere traguardi più ambiziosi, anche giocatori come Fagioli devono dimostrare un maggiore impatto nelle prossime partite.

