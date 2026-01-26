Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». Le parole anche della moglie

Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina». L’intervento alla cerimonia funebre

Durante la toccante messa in suffragio per Rocco Commisso, compianto patron della Fiorentina, la famiglia ha voluto lanciare un segnale inequivocabile sul futuro. Il figlio Joseph ha preso la parola per rassicurare l’ambiente e la città: il progetto sportivo non si fermerà. Ha promesso solennemente che la proprietà continuerà a lavorare con la stessa disciplina e visione del padre, mantenendo il club Gigliato in cima alle priorità, supportata dai dirigenti Alessandro Ferrari e Mark Stephan. Un messaggio di assoluta continuità ribadito anche dalla vedova Catherine: pur riconoscendo la difficoltà della sfida, ha garantito che la famiglia porterà avanti tutte le attività con la medesima determinazione e l’amore che hanno sempre contraddistinto l’operato del marito.

LE PAROLE DI JOSEPH, FIGLIO DI COMMISSO – «Mio padre avrebbe voluto salutare Firenze — la città che lo ha accolto, abbracciato e ricambiato con amore. Questa sera lo facciamo noi — e gli facciamo anche una promessa: porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. E voglio che lo sappiate: sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina — con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi. La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan — e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per questo club — continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore. Grazie, Firenze, per l’amore che avete dimostrato alla nostra famiglia. Il vostro amore per mio padre è il più grande onore di tutti. Vi voglio bene».

LE PAROLE DI CATHERINE, MOGLIE DI COMMISSO – «Nella sua vita ha fatto così tante cose che riuscire a portare avanti senza di lui tutte le sue attività sarà uno sforzo molto grande ma io e la mia famiglia e le persone che sono a noi vicine, continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore».

