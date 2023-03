Fiorentina, forza sette nel segno di Barak

La Fiorentina vince ancora in Conference League e lo fa con un gol di Barak contro il Sivasspor, Italiano raccoglie un altro successo

Sette vittorie consecutive in Europa e la squadra che ora sembra girare per il verso giusto dopo un periodo in altalena. Nonostante le tante palle gol sprecata dai viola nella sfida di ieri sera, la squadra ha saputo creare, giocare e senza mai rischiare. Una continuità che sta facendo bene al morale della squadra e ora il futuro è meno opaco. Lo scrive Il Corriere dello Sport.