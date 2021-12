Fiorentina, Gattuso: «Ci sono state promesse non mantenute. I giocatori di Mendes...»

Rino Gattuso torna sulla sua separazione dalla Fiorentina. Le parole del tecnico ai microfoni della trasmissione Report

Ai microfoni di Report, Rino Gattuso ha fatto luce sulla sua separazione dalla Fiorentina.

DICHIARAZIONI – «Chi mi conosce nel mondo del calcio sa che sono uno che parla chiaro. Le promesse che erano state fatte non sono state poi mantenute. Mendes? Dei suoi assistiti ci interessavano Silva e Guedes, non erano quattro giocatori. La storia, almeno a oggi, dice che non ho mai avuto a che fare con un giocatore di Jorge Mendes».