Fiorentina Sergio Oliveira, adesso si può. C’è il via libera di Conceiçao

Calciomercato Fiorentina: Sergio Oliveira del Porto potrebbe essere il grande colpo del calciomercato estivo. Le ultime

Piccoli passi in avanti per la trattativa tra la Fiorentina e il Porto per il passaggio in viola di Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese potrebbe approdare in Italia dopo aver eliminato la Juventus dalla scorsa edizione della Champions League.

Importanti novità vengono riportate quest’oggi dal Corriere dello Sport. Il tecnico del Porto Conçeicao avrebbe infatto dato l’ok per la cessione del suo centrocampista dopo una comunicazione da parte della società. Per rinforzare la rosa, e in particolare il reparto avanzato, bisogna prima cedere. E allora Sergio Oliveira potrebbe diventare il comandante della mediana della Fiorentina di Gennaro Gattuso.