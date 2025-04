Fiorentina, si va verso il riscatto di Gosens? Ecco cosa manca ai Viola per mantenere il terzino tedesco

Tra i principali protagonisti della Fiorentina di Palladino, anche grazie alla sua duttilità tra terzino e esterno di centrocampo in caso di difesa a 3, Robin Gosens, ex Atalanta e Inter ed attualmente in forza ai viola, è tornato a splendere in questa stagione.

Arrivato in Toscana in prestito, secondo quanto riferito da FirenzeViola sono ancora 3 le presenze (da 45 minuti) che mancano per il riscatto automatico del tedesco, anche se per la Fiorentina ci sono già tutti i presupposti per pagare la cifra di 7.5 milioni che l’Union Berlino aveva fissato per il cartellino del giocatore.