Gudmundsson: i dubbi sulla Fiorentina sul riscatto; ecco le strategia dei viola per il riscatto

Fiorentina, i dubbi sul riscatto di Albert Gudmundsson dal Genoa: l’islandese non ha convinto, ecco il piano dei viola

Il futuro di Albert Gudmundsson è uno dei nodi più delicati dell’estate della Fiorentina. Arrivato come il colpo più atteso del mercato 2024, il fantasista islandese ha vissuto una stagione tormentata da continui problemi fisici, che ne hanno compromesso la condizione e il rendimento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina aveva accettato un prestito oneroso da 6 milioni con diritto di riscatto fissato a 17 milioni, cifra che inizialmente sembrava in linea con le intenzioni del club. Ma oggi la situazione è molto più incerta. Le poche presenze, l’incostanza atletica e gli interrogativi sull’affidabilità hanno rallentato l’entusiasmo iniziale, pur senza cancellare la consapevolezza del talento di Gudmundsson. Il rischio, infatti, è vederlo esplodere altrove: un’ipotesi che a Firenze si vorrebbe evitare, ma che impone valutazioni molto ponderate.

Nelle ultime settimane, l’ipotesi di un ritorno al Genoa è tornata d’attualità, ma complicata dai nuovi equilibri economici. Oggi l’ingaggio dell’islandese è raddoppiato rispetto ai tempi in Liguria, passando da 1 a 2,2 milioni l’anno: una cifra fuori portata per il club rossoblù, che in caso di ritorno dovrebbe cercargli una nuova destinazione. La Premier League resta alla finestra, come già accaduto a gennaio, e questo potrebbe condizionare i margini di manovra della Fiorentina, che – secondo La Gazzetta dello Sport – sarebbe pronta a risedersi al tavolo con il Genoa per ridiscutere le condizioni. Un eventuale sconto potrebbe arrivare solo se il club ligure non ricevesse offerte migliori da altri acquirenti. La deadline per il riscatto a 17 milioni è fissata al 15 giugno, ma resta anche il nodo del procedimento giudiziario aperto in Islanda a carico del giocatore, elemento che potrebbe influenzare il giudizio finale sul suo futuro in maglia viola.