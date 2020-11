Fiorentina, in sei violano l’isolamento per raggiungere le Nazionali

Sei calciatori della Fiorentina hanno violato l’isolamento fiduciario per aggregarsi ai ritiri delle rispettive Nazionali

La Ausl Toscana ha bloccato le partenze dei calciatori della Fiorentina per le Nazionali, dato l’isolamento fiduciario a cui è sottoposta la squadra dopo la positività al Covid-19 di José Maria Callejon. In sei calciatori, però, avrebbero violato tale isolamento per raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionali.

Si tratta di Nikola Milenković, Dusan Vlahovic, Martín Cáceres, Eric Pulgar, Martínez Quarta e Sofyan Amrabat. E ora non è escluso che altri calciatori della Fiorentina possano rompere l’isolamento.