Fiorentina, allarme Gosens: come sta l’esterno della Viola

Fiorentina, le condizioni di Gosens sono da valutare dopo il problema accusato contro il Milan. Ecco cosa è successo nella ripresa

Piccolo allarme in casa Fiorentina nella ripresa contro il Milan. Gosens, come evidenziato anche da Dazn, ha lasciato il campo per un piccolo problema fisico e le sue condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il giocatore si è toccato la gamba sinistra e si teme un problema muscolare anche se, almeno fino ad oggi, non si hanno certezze. La speranza, visto anche i diversi impegni che sono in programma, è quella di riuscire a recuperare in poco tempo.

La prestazione a Milano del giocatore è stata sicuramente positiva visto anche il gol realizzato del momentaneo 0-1. Ora si teme un problema muscolare per Gosens e si spera che non sia davvero nulla di grave.