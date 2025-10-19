 Fiorentina, allarme Gosens: come sta l'esterno della Viola
Connect with us

Fiorentina News

Fiorentina, allarme Gosens: come sta l’esterno della Viola

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Gosens

Fiorentina, le condizioni di Gosens sono da valutare dopo il problema accusato contro il Milan. Ecco cosa è successo nella ripresa

Piccolo allarme in casa Fiorentina nella ripresa contro il Milan. Gosens, come evidenziato anche da Dazn, ha lasciato il campo per un piccolo problema fisico e le sue condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il giocatore si è toccato la gamba sinistra e si teme un problema muscolare anche se, almeno fino ad oggi, non si hanno certezze. La speranza, visto anche i diversi impegni che sono in programma, è quella di riuscire a recuperare in poco tempo.

La prestazione a Milano del giocatore è stata sicuramente positiva visto anche il gol realizzato del momentaneo 0-1. Ora si teme un problema muscolare per Gosens e si spera che non sia davvero nulla di grave. LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Fiorentina News

Milan Fiorentina, Pioli: «Emozionante tornare qui. Sulla partita…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

19 Ottobre 2025

By

Pioli
Continue Reading

Milan News

Formazioni ufficiali Milan Fiorentina: ecco le scelte di Allegri e Pioli per la sfida!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

19 Ottobre 2025

By

Pioli
Continue Reading