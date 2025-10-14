Infortunio Kean, stop definito per l’attaccante della Fiorentina: salterà queste partite

Infortunio Kean, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo: niente lesioni, ma resta in dubbio per le prossime gare. Una perdita importante per la Viola

Buone, ma non ottime notizie per la Fiorentina. L’infortunio di Moise Kean, rimediato durante la gara della Nazionale contro l’Estonia, si è rivelato meno grave del previsto. Gli esami clinici a cui si è sottoposto l’attaccante hanno escluso lesioni ai legamenti o danni strutturali importanti, confermando che si tratta di una semplice distorsione alla caviglia destra. Un sollievo per lo staff medico viola, che temeva uno stop più lungo, ma resta comunque una situazione da gestire con cautela.

Dopo la diagnosi, la FIGC ha annunciato che Kean ha lasciato il ritiro azzurro per tornare a Firenze e iniziare il percorso di recupero sotto la supervisione dei medici della Fiorentina. La risonanza magnetica ha dato esito negativo, ma la distorsione continua a provocare dolore, specialmente quando il giocatore appoggia il piede. Per questo motivo, nei prossimi giorni Kean seguirà solo terapie specifiche e un programma di lavoro personalizzato.

L’obiettivo della Fiorentina sarebbe quello di recuperarlo il prima possibile, ma al momento le probabilità di vederlo in campo nella sfida di domenica contro il Milan restano ridotte. Anche la trasferta europea di giovedì a Vienna contro il Rapid appare a rischio. La speranza, più che una certezza, è quella di poterlo reinserire nella lista dei convocati per il match di domenica 26 ottobre contro il Bologna dell’ex tecnico viola Vincenzo Italiano.

Sui social, Kean ha mostrato ottimismo e grande attaccamento ai colori della Fiorentina, ringraziando tifosi e compagni per il sostegno e promettendo di tornare al più presto in campo. Un atteggiamento positivo che conferma la voglia dell’attaccante di diventare un punto di riferimento nel progetto tecnico viola.

Nel frattempo, l’allenatore Stefano Pioli dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare un calendario fitto di impegni. In assenza di Kean, il tecnico della Fiorentina potrebbe puntare su Piccoli come terminale offensivo, supportato dal recupero di alcuni giocatori importanti come Fazzini e Dodò. Buone notizie anche per Pongracic, il cui problema fisico non desta particolari preoccupazioni.

La Fiorentina, dunque, tira un sospiro di sollievo ma resta in allerta: il rischio di perdere Kean per più partite consecutive pesa, soprattutto in una fase cruciale della stagione in cui ogni punto può fare la differenza.