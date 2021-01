La Fiorentina è costretta a fare a meno di German Pezzella per infortunio

Non c’è pace per German Pezzella. Il difensore della Fiorentina si è infortunato nel primo tempo contro il Cagliari. Problema muscolare per l’argentino che al 38′ è stato costretto a lasciare il campo; al suo posto Martinez Quarta.

Una stagione sfortunata per il capitano della Fiorentina, colpito dall’ennesimo infortunio.