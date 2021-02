Fiorentina, infortunio Ribery: domani saranno valutate le sue condizioni

Franck Ribery lavora in solitaria per provare ad essere a disposizione di Cesare Prandelli per la partita contro la Sampdoria. Le ultime sulle sue condizioni

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, le condizioni di Franck Ribery saranno valutate martedì alla ripresa degli allenamenti. Il francese ha saltato la gara con l’Inter per un piccolo problema muscolare e ieri ha svolto del lavoro personalizzato con Martin Caceres.

Ribery non sarà sottoposto ad accertamenti strumentali. Sarà lo staff medico viola a cercare di capire se, come sembra, il francese potrà essere a disposizione di Cesare Prandelli per la partita in casa della Sampdoria di domenica prossima.