Fiorentina Inter, Correa e Vidal provano il tutto per tutto: la situazione

Inzaghi spera di recuperare Correa e Vidal per la trasferta sul campo della Fiorentina: le ultime sulle loro condizioni

Joaquin Correa tiene sulle spine Simone Inzaghi in vista del turno infrasettimanale di campionato in casa della Fiorentina.

Per l’argentino si deciderà all’ultimo momento, ma un suo impiego per il ‘Franchi’ resta difficile come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Servirà un netto miglioramento dell’ex Lazio per strappare la convocazione, con Inzaghi però che intende non rischiarlo in vista del successivo match di San Siro contro l’Atalanta. La contusione al bacino fa ancora male – anche se sono escluse fortunatamente lesioni – e Inzaghi vuole evitare ulteriori rischi. Da valutare anche le condizioni di Arturo Vidal: si deciderà in extremis pure per il cileno.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24