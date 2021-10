Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo lavorare, ma ci teniamo la prestazione»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in casa della Lazio

Ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha commentato il ko della Fiorentina con la Lazio.

PARTITA – «E’ una di quelle gare dove tutto può succedere tranne perderle. Grande equilibrio, abbiamo avuto le occasioni per segnare ma non abbiamo concretizzato. Volevamo venire qui a fare una signora partita e a prendere punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti».

DELUSIONE – «Ci sono state tante occasioni che per la creativià, il guizzo non si sono trasformate in gol. Lavoriamo bene, sviluppiamo bene e giocare così qua è segno di grande personalità. Non abbiamo subito la Lazio, abbiamo avuto le opportunità per far male ma dobbiamo accontentarci di questo per il momento. Bisogna però mettere qualcosina in più. Le scelte fanno parte di un percorso di crescita. Lavorare nella metà campo avversaria va migliorato, bisogna essere più lucidi e veloci nelle scelte. Se questo è l’unico problema con più lavoro e attenzione possiamo risolverlo. Anche con la Roma qui eravamo stati straordinari, purtroppo non sono arrivati i punti. Uscire così a testa alta ce lo prendiamo, andiamo via almeno con questo».