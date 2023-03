Fiorentina, Italiano: «In queste partite serve la massima attenzione»

Le parole di Vincenzo Italiano nel prepartita della sfida della Fiorentina di Conference League contro i turchi del Sivasspor

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida della Fiorentina contro il Sivasspor di Conference League. Di seguito le sue parole.

ATTACCANTI – «É meglio avere entrambi gli attaccanti in fiducia, ci stanno dando grosse soddisfazioni e questo è molto positivo. Ci sono quattro partite in pochissimi giorni, c’è gente che ha il piede caldo e ha grande fiducia».

COSA TEME DELL’AVVERSARIO – «Temo quello che ho già detto in precedenza. Sono abili a ribaltare la situazione e ad offendere: hanno vinto il proprio girone, quindi hanno qualità. Nelle partite che si giocano in 180′ bisogna avere massima attenzione: dobbiamo cercare di approcciare bene, partire forte e fare qualche gol».

COSA TEME DELLA SUA SQUADRA – «Ai ragazzi ho detto che queste ultime quattro partite le abbiamo giocate da squadra di livello importante, soprattutto perché tutti sono stati attenti e concentrati e hanno messo in campo la qualità giusta per portare a casa il risultato. Siamo maturati e cresciuti, sono convinto che non ci saranno problemi sull’approccio e il modo in cui affronteremo la partita: non so se il Sivasspor sarà in grado di limitarci, ma noi siamo pronti».