Fiorentina, Italiano: «Oggi l’occasione per rimediare all’ultimo ko»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

RISCATTO FIORENTINA – «Abbiamo subito l’occasione per rimediare e reagire a una partita che tutto poteva accadere per come l’avevamo gestita ma non sicuramente perderla. Dopo pochi giorni abbiamo la possibilità di rimediare in casa dove abbiamo fatto ottime prestazioni, speriamo di ripeterci».