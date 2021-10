Fiorentina, Italiano: «Reazione al ko di mercoledì, ma c’è da crescere»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il netto 3-0 conquistato dai viola contro lo Spezia

Ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha parlato dopo Fiorentina-Spezia.

PARTITA – «Abbiamo reagito alla sconfitta di mercoledì. Oggi siamo stati bravi fin da subito, è stata una vittoria meritata. Ci è spesso mancata la finalizzazione, sbagliando le ultime scelte, ma contro lo Spezia siamo cresciuti anche sotto quest’aspetto. I due assist sono arrivati dai due subentrati. La strada è lunga, dobbiamo migliorare».

EUROPA – «Continuiamo ad avere alti e bassi, è presto per poter parlare di dove possiamo arrivare a fine anno. Siamo in una bella zona di classifica, a ridosso delle più forti e quel che verrà vedremo. L’atteggiamento dei ragazzi mi lascia ben sperare, ma ancora non so dove potremo arrivare».

VLAHOVIC – «Il gol è linfa vitale per gli attaccanti, quando crei e non segni un po’ di entusiasmo e autostima vengono a mancare. Quando i tre davanti riescono incidono così, la squadra ne giova di conseguenza» .