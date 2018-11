Per Fiorentina-Juventus ci sarà un ospite speciale: Jorgensen, ex viola, sarà in Curva Fiesole a seguire l’incontro

Il primo dicembre, a Firenze, la Fiorentina ospiterà la Juventus. Per l’occasione ci sarà anche l’ex viola Martin Jorgensen, come ha dichiarato lo stesso ai microfoni di Lady Radio: «Sarò in Curva Fiesole per Fiorentina-Juventus. Sono sempre un grande tifoso viola. Non è cambiato niente, solo la distanza tra casa mia e il Franchi». L’ex giocatore danese ha poi aggiunto qualcosa sull’attuale momento della formazione di Pioli: «Spero e credo che la Fiorentina possa ritrovare la marcia giusta, che aveva fino ad un mese fa. Visti i tanti giovani ci possono stare alti e bassi. In generale però le cose stanno andando abbastanza bene»