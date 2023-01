Fiorentina, Jovic ai saluti: i viola puntano su Beto

Luka Jovic può salutare la Fiorentina già a gennaio. I viola a caccia di Beto per sostituire il centravanti serbo

La Fiorentina sta cercando un modo di lasciar partire Luka Jovic, che non ha fin qui convinto i viola. Il problema è però il 50% della percentuale sulla rivendita che andrebbe nelle casse del Real Madrid.

I toscani sono in cerca di un centravanti che garantisca un maggior numero di gol come, ad esempio, il portoghese Beto, per il quale l’Udinese è però intenzionata a tirare su il costo del cartellino visti gli interessi dalla Premier.