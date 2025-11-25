Fiorentina Juve, Rocchi commenta il contatto Vlahovic Pablo Marì: «Niente rigore? Decisione giusta, il VAR ha lavorato bene»

Fiorentina Juve, il designatore Rocchi analizza il contatto Vlahovic Pablo Marì: «No rigore? Decisione giusta, bene il VAR»

Mentre la Juventus affrontava gelo e neve a Bodø per una notte decisiva di Champions League, in Italia si è chiuso il capitolo delle polemiche legate al rigore concesso e poi revocato a Vlahovic durante Fiorentina-Juve.

A fare chiarezza è stato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, intervenuto a Open Var su DAZN. Nel corso della trasmissione è stato diffuso l’audio originale tra Doveri e la Sala VAR, che ha evidenziato come l’attaccante serbo avesse trattenuto per primo Pablo Marì, portando alla successiva On Field Review e al cambio di decisione.

Rocchi ha spiegato che l’episodio era complesso da valutare in diretta, ma la tecnologia ha permesso di ricostruire la sequenza corretta. «Meglio una review in più che una in meno», ha ribadito, sottolineando come l’obiettivo resti quello di garantire la massima precisione: ogni rigore deve essere assegnato solo se pienamente giustificato. Caso chiuso, ora parola al campo.

