Cori razzisti a Vlahovic, arriva la decisione ufficiale: il comunicato del Giudice Sportivo dopo Fiorentina Juve

Fiorentina Juve, cori razzisti contro Dusan Vlahovic: adesso è ufficiale la sanzione del Giudice Sportivo, tutti i dettagli

Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Juventus non ha lasciato soltanto un punto a testa in classifica, ma anche una pesante sanzione per il club viola. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, analizzando gli episodi della 12ª giornata di Serie A, ha punito duramente la società toscana per il comportamento dei suoi tifosi durante il big match del sabato sera.

Cori contro Vlahovic: 20mila euro e diffida

Il provvedimento più severo riguarda Dusan Vlahovic, grande ex della sfida e bersaglio di cori insultanti e discriminatori da parte della curva gigliata. L’arbitro Daniele Doveri è stato costretto a interrompere la gara due volte, per un totale di circa quattro minuti, applicando il protocollo anti-discriminazione. Per questo motivo la Fiorentina dovrà pagare 20.000 euro e lo stadio Artemio Franchi entra in regime di diffida: al prossimo episodio analogo, scatteranno la chiusura dei settori coinvolti o la squalifica del campo.

Fumogeno nel settore ospiti: altri 10mila euro

Alla sanzione principale si aggiunge un’ulteriore ammenda di 10.000 euro per il lancio di un fumogeno nel settore occupato dai tifosi juventini al 94° minuto.

In totale, la Fiorentina dovrà versare 30.000 euro nelle casse della Lega Serie A, un conto salato che accompagna il pari sul campo contro i bianconeri.

