Hanno Detto
Fiorentina Juve, Vlahovic sarà titolare? Il segnale arriva direttamente dalla Continassa, ecco cosa è successo verso la sfida! Le ultime novità
Fiorentina Juve: Dusan Vlahovic verso la titolarità, dalla Continassa arriva il segnale decisivo. Le ultimissime
La lunga attesa è finita: questa sera alle 18:00 lo stadio Artemio Franchi ospiterà una delle sfide più sentite del calcio italiano. Fiorentina e Juventus si ritrovano faccia a faccia in un match che vale ben più dei tre punti, con i riflettori puntati sull’uomo più atteso, Dusan Vlahovic.
L’attaccante serbo, rientrato dalla nazionale con un problema muscolare, ha recuperato in tempo record e sarà titolare. Dopo l’ultimo allenamento svolto interamente con il gruppo, Vlahovic ha dato piena disponibilità a scendere in campo dal primo minuto. Luciano Spalletti, nuovo tecnico bianconero, intende affidarsi al suo numero 9 per sfruttare la spinta del gol segnato in Champions contro lo Sporting Lisbona e provare a scardinare la difesa viola.
Per Vlahovic la partita di Firenze rappresenta anche una sfida personale: da quando veste la maglia della Juventus non ha mai segnato al “Franchi”, lo stadio che lo ha lanciato nel grande calcio. L’ambiente sarà ostile, ma il bomber vuole sfatare il tabù e trascinare la Juve nella risalita. Accanto a lui ci sarà Yildiz, mentre Spalletti ha avvertito i suoi: “Non guardate la classifica”. La Fiorentina di Paolo Vanoli, ultima in graduatoria, giocherà con il coltello tra i denti, rendendo la serata ancora più carica di tensione
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Buffon sicuro: «Gattuso ct giusto, è la figura migliore che si potesse scegliere. Aspettiamo Chiesa: ce ne sono pochi in Europa come lui. Sul Mondiale…»
Cagliari, Giulini parla dell’ingresso di Praxis Capital Management: «Rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...