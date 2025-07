Fiorentina: incontro con Kean per il rinnovo e lavoro incessante sul mercato, le ultime

Fiorentina, nei prossimi giorni incontro con gli agenti di Moise Kean per discutere il rinnovo dell’attaccante con la viola

Moise Kean e la Fiorentina, è l’ora della verità. Dopo settimane di attesa, è stato fissato l’incontro tra il club viola e gli agenti dell’attaccante per discutere del rinnovo di contratto. Il summit potrebbe avvenire entro questa settimana o al massimo la prossima. Sul tavolo ci sarà una proposta di prolungamento con ingaggio da circa 4 milioni netti a stagione, cifra resa più sostenibile grazie ai benefici del Decreto Crescita. Resta invece complicata la possibilità di rimuovere la clausola rescissoria: più probabile che venga ritoccata verso l’alto per scoraggiare eventuali assalti futuri. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Intanto la Fiorentina monitora altri profili. Uno è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia e compagno di scuderia di Kean ai tempi della Juve. I viola hanno chiesto informazioni nei giorni scorsi, ma si tratta solo di un primo sondaggio. Il classe 2000 ha un contratto fino al 2029 e diversi estimatori all’estero, tra cui Ajax e Villarreal, ma il giocatore vorrebbe tornare in Serie A. Anche in questo caso, l’indiscrezione arriva dal Corriere dello Sport.

In uscita, Daniel Caprini, terzino classe 2006, si trasferisce al Mantova in prestito secco. Il club lombardo ha bruciato la concorrenza di Juve Stabia, Pescara e Catanzaro. Il difensore, di proprietà della Fiorentina e Nazionale U19, cercherà continuità in Serie B per poi rientrare a Firenze più maturo.

Parallelamente si lavora al rinnovo di Rolando Mandragora. L’accordo dovrebbe estendersi fino al 2029 con adeguamento economico. Il summit è atteso a giorni, con le parti pronte a definire i dettagli. Il club vuole blindare il centrocampista, considerato strategico nel progetto tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Capitolo mercato: Simon Sohm resta il primo obiettivo per la mediana. La Fiorentina cerca l’intesa col Parma intorno ai 15 milioni, ma la richiesta iniziale dei ducali (20) complica la chiusura. In attacco, si raffredda la pista Sebastiano Esposito, mentre è stato sondato Cristian Volpato del Sassuolo. Per ora solo contatti esplorativi, come riportato sempre dal Corriere dello Sport, ma non si esclude un nuovo confronto a breve.