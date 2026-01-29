Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli, ecco cosa filtra

Un raggio di sole filtra finalmente sulle nubi del centro sportivo della Fiorentina. Dopo giorni di apprensione e assenza forzata, Moise Kean è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. La notizia, rilanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, rappresenta una boccata d’ossigeno puro per Paolo Vanoli. L’allenatore dei Viola, tecnico che fa dell’intensità e dell’organizzazione tattica le sue armi migliori, può dunque sperare concretamente di recuperare il suo terminale offensivo principale in vista della delicatissima trasferta di sabato 31 gennaio contro il Napoli.

Le condizioni fisiche e il momento no

Nella seduta odierna, l’attaccante della Nazionale italiana, fermo ai box dalla sfortunata sfida contro il Milan dello scorso 11 gennaio valida per la 20ª giornata, ha svolto l’intera sessione in gruppo, lanciando segnali inequivocabili di ripresa fisica. Le prossime ore saranno ovviamente decisive per valutare la risposta muscolare sotto sforzo, ma l’obiettivo primario dello staff medico dei Gigliati è strappare almeno una convocazione per la sfida del “Maradona”. Il rientro dell’ex Juventus è considerato fondamentale per una squadra che sta attraversando un momento di appannamento preoccupante, reduce da due scivoloni consecutivi che hanno minato le certezze del gruppo: la sconfitta in campionato contro il Cagliari e la clamorosa eliminazione negli ottavi di Coppa Italia per mano del Como.

I numeri della stagione e il calendario

Le statistiche stagionali, d’altronde, confermano il peso specifico del centravanti nell’economia del gioco toscano. In questa prima metà di stagione, Kean ha collezionato 19 presenze condite da 5 reti e un assist prezioso. L’ultimo acuto risale alla 18ª giornata, quando un suo guizzo rabbioso al 92′ regalò i tre punti contro la Cremonese, dimostrando quanto il classe 2000 sappia essere decisivo nei momenti caldi. I Toscani hanno disperato bisogno della sua fisicità e della sua capacità di attaccare la profondità per scardinare la difesa partenopea e invertire la rotta negativa. Dopo l’impegno in terra campana, il calendario non concederà tregue: sabato 7 febbraio al “Franchi” arriverà il Torino, ma ora la testa è solo a Napoli. Vanoli incrocia le dita: con Kean nel motore, la musica può cambiare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano