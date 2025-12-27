Kean crolla come la sua Fiorentina. C'era una volta il centravanti che trascinava tutta Firenze (e i dati preoccupano tutti) - Calcio News 24

Fiorentina, il dato importante intorno ad Moise Kean. C’era una volta il centravanti che stava facendo sognare Firenze

La Fiorentina cade anche a Parma e la situazione in classifica diventa sempre più allarmante. Un’altra sconfitta pesante, non solo per il risultato ma soprattutto per il modo in cui è maturata. La squadra viola appare fragile, confusa e priva di idee, incapace di reagire nei momenti decisivi della partita. Il rischio di scivolare verso la Serie B non è più un’ipotesi lontana, ma una prospettiva concreta che preoccupa tifosi e ambiente.

La prestazione della Fiorentina è stata deludente sotto ogni punto di vista: difesa distratta, centrocampo lento e attacco sterile. In questo contesto negativo spicca, in senso purtroppo negativo, la prova di Kean, il giocatore più pagato della rosa e chiamato a fare la differenza nei momenti chiave. L’attaccante viola ha disputato una gara opaca, rimanendo per lunghi tratti completamente fuori dal gioco e mostrando poca lucidità nelle scelte.

Kean è apparso sprecone, disattento e spesso troppo egoista. I numeri raccontano una partita emblematica: in 90 minuti ha tentato 6 tiri verso la porta, ma ha completato appena 5 passaggi. Un dato che evidenzia la mancanza di collaborazione con i compagni e un approccio più individuale che collettivo. L’episodio simbolo arriva nel secondo tempo, quando Kean ignora Piccoli, completamente solo davanti al portiere, preferendo una conclusione affrettata che finisce alta in curva.

In una Fiorentina in piena difficoltà, ci si aspetterebbe leadership e responsabilità dai giocatori più rappresentativi. Invece, la prova di Kean ha accentuato i limiti di una squadra che sembra smarrita. Per uscire da questa crisi servirà un cambio di atteggiamento immediato, perché il tempo stringe e la classifica non fa sconti. La Fiorentina non può più permettersi passi falsi, né prestazioni così lontane dalle aspettative.

