Fiorentina, Maleh: «Felice per la vittoria. Gol? Un segno del destino»

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro il Bologna

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

GOL E VITTORIA – «Forse è un segno del destino, comunque sono felicissimo di questo primo gol. Lo cercavo da un bel po’ di partite nonostante non sto giocando molto. Il mister ci dà indicazioni per far esprimere le nostre qualità, aver vinto oggi è importantissimo ma dobbiamo dare continuità».