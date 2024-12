Fiorentina, Martinez Quarta: «Avremo contro un tifo incredibile»

Il calciatore della Fiorentina ha parlato prima dell’inizio della sfida europea contro il Vitoria Guimaraes

Martinez Quarta, giocatore duttile della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Queste le dichiarazioni del calciatore di Palladino.

STADIO – «Ormai siamo abituati a girare per l’Europa da tre anni, siamo abituati a giocare in stadi caldi. Oggi sarà un altro stadio con una squadra che sa giocare a calcio e che vorrà vincere, ma noi cercheremo di partire forti con attenzione perché ci servirà per fare punti e passare agli attacchi»

ATTEGGIAMENTO – «Per me è importantissimo, soprattutto nelle coppe europee, dove spesso i rivali partono forte e vogliono vincere. Noi l’abbiamo dimostrato anche contro il Lask: siamo partiti forte e abbiamo vinto 7-0. L’approccio è stato importante e lo sarà anche oggi»

CENTROCAMPO – «Io da piccolo giocavo lì a centrocampo, era da un po’ che non giocavo. Il mister mi ha chiesto se mi sentivo di giocare e ovviamente voglio giocare sempre, voglio mettermi a disposizione della squadra, cercare di migliorarmi ogni giorno. Purtroppo l’ultima partita giocata a centrocampo è andata male, ma oggi giocherò in difesa, che è la mia posizione. Io cerco sempre di migliorarmi, di imparare ogni giorno e oggi cercherò di dare una mano alla squadra»