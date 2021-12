Fiorentina, Mayoral obiettivo numero uno: la Roma lo lascerà partire in un solo caso

Calciomercato Fiorentina: i viola puntano Borja Mayoral, ma la Roma lo lascerà partire in un solo caso

Nel mercato di gennaio, la Fiorentina andrà principalmente alla ricerca di un vice Vlahovic e il nome in cima alla lista resta quello di Borja Mayoral, che alla Roma non trova spazio. I giallorossi, però, lasceranno partire lo spagnolo solo in un caso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per vestire la maglia viola, l’attaccante dovrà sperare che Felix non accetti la chiamata del Ghana per la Coppa d’Africa.

In caso contrario, Borja Mayoral resterà in giallorosso per coprire proprio il buco lasciato scoperto dalla giovane promessa romanista.