Fiorentina Milan, striscione viola per Pioli: «Uomo vero»

Splendido gesto dei tifosi della Fiorentina per l’ex Pioli, ora alla guida del Milan: esibito uno striscione in suo onore

La partita fra Fiorentina e Milan non conta soltanto ex in campo, ma anche in panchina. Stefano Pioli ha guidato la formazione viola dal 2017 al 2019, oltre ad aver vestito la maglia del club gigliato per sei anni da giocatore.

Il pubblico del Franchi è rimasto particolarmente legato all’allenatore e ha deciso di omaggiarlo con uno striscione, esibito a inizio partita. Quest’ultimo recita: «Uomo vero e grande condottiero. Stefano per sempre uno di noi».