Fiorentina, Milenkovic assicura: «Vlahovic è carico. Sul Genoa…»

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista del match contro il Genoa. Le sue parole.

«Sono tornato in anticipo dalla Nazionale, oggi sono tornati altri compagni. Ricominciamo a lavorare e a preparare la partita di sabato. Poi ci saranno queste ultime 10 partite: è molto importante fare bene a partire da sabato. Il Genoa? Una squadra difficile da affrontare, soprattutto a Genova. Ma stiamo lavorando per quello e per fare quello che chiede il mister, pronti a fare una grande partita. Vlahovic? È arrivato oggi carico, vuole fare una grande partita e gol contro il Genoa. Speriamo di fare tutti una bella partita».